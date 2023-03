Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht und der Kampf ihres Lebens

Rupprecht ohne Probleme beim Wiegen

Tina Rupprecht hatte die Waage da bereits hinter sich. Das Limit von 47,5 Kilogramm im Minimumgewicht der Boxerinnen - für sie kein Problem. Rupprecht hatte bereits eine Banane verdrückt und einen halben Keks noch im Mund als sie sich lachend ins Restaurant verabschiedete: "Ja ich hab mir grad einen Keks reingehauen - aber jetzt ess ma noch was Gscheides."

Als sich die überzeugte Vegetarierin schon über eine halbe Stunde Richtung Restaurant verabschiedet hatte, musste Estrada zum dritten Mal auf die Waage. Vielleicht ist das ja beim Kampf - Livestream am Sonntag ab 4.00 Uhr bei BR24Sport - heute ein kleiner Zeitvorteil für Tina Rupprecht und ihren Trainer Alexander Haan: "Was heißt Vorteil. Sie musste jetzt halt Abschwitzen und noch mal auf die Waage. Das ist Stress für sie."

Estradas Gewicht stimmt im dritten Anlauf

Im dritten Anlauf schließlich passt das Gewicht auch bei Estrada. Der Vereinigungskampf der beiden Weltmeisterinnen kann damit steigen. Hätte die Amerikanerin das Gewichtslimit nicht eingehalten, hätte der Kampf übrigens auch stattgefunden. Allerdings wäre es dann kein Titelkampf gewesen und Estrada hätte, im Falle eines Sieges den Titel von Tina Rupprecht nicht übernehmen dürfen.

"Tiny Tina" mit Zöpfen bereit

Tina Rupprecht hat das kleine Drama um ihre Konkurrentin aber eh kaum mitbekommen. Ohnehin wirkte die 30-Jährige den kompletten Tag sehr ausgeruht, wach und fokussiert auf ihren Kampf.

Am Vormittag war sie noch in Fresno beim Friseur und hat sich kleine, eng am Kopf anliegende Zöpfe flechten lassen. Die trägt "Tiny Tina", so der Kampfname der Augsburgerin, bei jedem ihrer Kämpfe. Und mit dieser Frisur sieht die "kleine Tina" dann auch fast ein bisschen böse aus. Der Kampf kann aus ihrer Sicht jedenfalls beginnen: "Ich freu mich sehr auf den Kampf. Ich bin ready und will, dass es endlich los geht."