Box-Weltmeister Robin Krasniqi: "Ich bin bereit"

Knapp ein Jahr nach seinem Sieg über Dominic Bösel steht Box-Weltmeister Robin Krasniqi vor einem erneuten Duell gegen seinen ehemaligen Trainingspartner. Sechs Jahre lang bereitete er sich gemeinsam mit dem zu der Zeit amtierenden IBO-Weltmeister und WBA-Interimsweltmeister auf Wettkämpfe vor, bevor er sein Training vor vier Jahren selbst in die Hand nahm - mit Erfolg. "Es hat sich viel getan", sagte Krasniqi im Interview. Mit dem Titelgewinn sei "ein Traum in Erfüllung gegangen", so der 34-jährige Boxprofi, der im Kosovo geboren ist, aber in München trainiert.

Mission Titelverteidigung: "Ich bin bereit"

Sein neues Ziel: Titelverteidigung. "Ich habe mich mit voller Disziplin auf alle Situationen vorbereitet. Ich bin bereit", stellte Krasniqi klar. Bis zum Wettkampf in Magdeburg liege der Fokus darauf, "aktiv zu bleiben und das Gewicht zu halten".

Als Vorbilder nannte er Henry Maske und die Klitschko-Brüder, bei denen er einige Vorkämpfe bestreiten durfte und denen er bis heute sehr dankbar ist. "Sie haben mich inspiriert, das auch erleben zu wollen", erzählte Krasniqi, der in Augsburg ein Boxstudio sowie eine Eisdiele betreibt.