Afra Hönig gewinnt sensationell den Boulder-Europacup in München

Die Landshuterin Afra Hönig fiel ihrer Teamkollegin Lucia Dörffel überglücklich in die Arme, nachdem die 29-Jährige etwas überraschend den Europacup im Bouldern gewonnen hatte: "Ich habe mein Gehirn zuhause vergessen und meinen Körper einfach machen lassen", jubelte Hönig. Dörffel, die in München lebt und studiert, wurde im Finale Dritte hinter Flora Oblasser aus Österreich.

Beim Bouldern klettern die Sportlerinnen und Sportler ungesichert anhand von Griffen eine Wand hoch. Der Sport liegt auch in Deutschland im Trend. In München trafen sich am Wochenende (07. bis 08.03.2025) Europas beste Boulderinnen und Boulderer zum Höhepunkt der Saisonvorbereitung, dem Europacup. Von den 160 besten Athletinnen und Athleten kamen je acht ins Finale.

Thomas Lemanger lässt die Halle beben

Bei den Männern war Thorben Perry Bloem mit dabei. Der 20-Jährige wurde beim Sieg des starken Franzosen Thomas Lemanger Fünfter. Damit war Bloem zufrieden: "Im Finale hieß es einfach Spaß haben und schauen, was geht." Das Publikum bejubelte auch Platz fünf: "Die Stimmung war super!", lobte Bloem, der im Finale immer wieder zeigte, dass er das Potential fürs Treppchen hat. Zweiter wurde der Brite Jack Macdougall, Dritter der Franzose Leo Favot.

Hönig: " Haben ein starkes deutsches Team."

Afra Hönig "toppte" den Abend im wahrsten Sinne des Wortes. Beim letzten Boulder holte sie sich mit einem Top (Wertung im Bouldern) den Sieg im Europacup in München. Die Landshuterin war von Platz 20 in der Qualifikation auf Platz eins im Finale geklettert: "Ich glaube, ich war einfach so ruhig, dass mich gar nichts gestresst hat", erklärte Hönig.

Mit Blick auf den anstehenden Weltcup analysierte die Europacup-Siegerin: "Wir haben ein starkes deutsches Team, da muss man sich erst einmal qualifizieren." Das können die Boulderinnen und Boulderer am 29. März, da finden die Deutschen Meisterschaften in München statt. Der BR überträgt im Livestream ab 19 Uhr.

Erinnerungen an die European Championships in München

Die Wettbewerbe fanden im ehemaligen Münchner Eisstadion statt. Wo bis 2024 noch die Eishockey-Profis des EHC Red Bull München ihre Heimspiele austrugen, ragt jetzt eine Boulder-Wand in die Höhe. 3.000 Zuschauer haben in der Halle Platz. Bei diesem Event in München werden ebenfalls Erinnerungen an die European Championships wach. 2022 war der Königsplatz Austragungsort der Boulder-Wettbewerbe im Rahmen der European Championships. Nun ist der Boulder-Sport wieder zurück in der Landeshauptstadt.