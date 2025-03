Boulder-DM: Dörffel und Arriagada Krüger liefern Top-Feuerwerke

Lucia Dörffel grinste, als sie auch am vierten Boulder noch das Top erreichte. Sie war die einzige in der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft der Frauen im Bouldern im Münchner Actionsportzentrum (einst Olympia-Eissportzentrum), die überhaupt ein Top erreichte. Am Ende schaffte es die 25-jährige Kletterin drei Mal nach ganz oben – und sicherte sich souverän den Meistertitel vor der Darmstädterin Roxana Wienand und der Augsburgerin Sandra Hopfensitz.

"Es ist mega. Ich freue mich, dass mein Plan aufgegangen ist. Dass ich wieder so gut klettern kann nach meiner Fußverletzung", sagte Dörffel, die in München lebt und studiert, im BR24Sport-Interview. "Ich fand das Finale überraschend schwer. Bei mir hat einfach alles gepasst, ich habe gut trainiert und die Boulder gut verstanden." Für sie ist es der dritte Deutsche Meistertitel im Bouldern, einen hat sie zudem im Leadklettern. Vor drei Wochen war sie schon Dritte beim Boulder-Europacup in München geworden.

Elias Arriagada Krüger Deutscher Meister

Die gebürtige Chemnitzerin hatte noch einen weiteren Grund zum Feiern: Denn bei den Männern setzte sich ihr Freund Elias Arriagada Krüger vom AlpinClub Berlin durch, die ersten Glückwünsche für ihn kamen direkt von Dörffel. Der 24-Jährige toppte gar an allen vier Bouldern, eine überragende Leistung. Er setzte sich vor Lucas Christian Trandafir aus Regensburg und Tim Würthner aus Würzburg durch.

Nach diesem Gala-Abend dürfen Dörffel und Arriagada Krüger aller Voraussicht nach auch in den Weltcups in dieser Saison starten. Groß feiern will das Dörffel, die Olympia-Teilnehmerin von 2024 in Paris, aber nicht. Sie will stattdessen weiter trainieren bis zum ersten Weltcup Mitte April in China: "Ich werde noch ein bisschen längere Boulder einbauen, weil ich gemerkt habe, dass ich da im Halbfinale Probleme gehabt habe."