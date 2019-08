Borussia Dortmund verpasst FC Augsburg eine Lehrstunde

Mit einem Blitzstart überraschte der FC Augsburg den Vizemeister aus Dortmund. Schon in der ersten Minute musste BVB-Tormann Marvin Hitz hinter sich greifen. Die BVB-Abwehr hatte den Angriff der Schwaben völlig verschlafen. Sowohl Mats Hummels als auch Manuel Akanji standen so weit von Niederlechner weg, dass der den Ball völlig unbedrängt einschieben konnte. Doch die Antwort kam prompt. Jadon Sancho bediente Reus, der an den Fünfer spielte. FCA-Tormann Tomas Koubek kam mit dem Fuß noch ans Spielgerät, dass er damit allerdings perfekt für Paco Alcácer (3.) auflegte. Der Spanier schob aus fünf Metern cool zum Ausgleich ein. Nur sieben Minuten später scheiterte Julian Weigl an Koubek, der auch beim Direktschuss von Marco Reuss mit einer starken Parade das 2:1 verhinderte. Dortmund kam immer wieder zu Chancen, doch der FCA-Keeper war, wie die Abwehr, super präsent. Allerdings hatten sich die Schwaben nach dem mutigen Beginn hinten festgesetzt.