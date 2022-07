Bora-Kapitän Wlassow bei Vingegard-Sieg Gesamtfünfter

Der Traum, eine Etappe zu gewinnen, blieb dem oberbayerischen Team verwehrt. Zwar setzten Nils Politt und Maximilian Schachmann auch am Schlusstag immer wieder Attacken. Schachmann hatte gemeinsam mit Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) sogar lange das Feld angeführt. Doch 6,8 Kilometer vor der Ziellinie ließen auch sie sich vom Feld schlucken. In diesem kam auch der Bora-Kapitän an. Damit sicherte er sich seinen fünften Platz in der Gesamtwertung.

Bora-Chef Ralph Denk: mit dem fünften Platz von Wlassow zufrieden

"Wenn man aus sportlicher Sicht zurückdenkt, haben wir zwar nicht das erreicht, was wir uns gewünscht hätten", lautete das Fazit des sportlichen Leiters Ralph Denk. Nachdem "die Umstände nicht einfach für uns waren", sei die Mannschaft "mit dem fünften Platz von Wlassow schlussendlich auch zufrieden". Dementsprechend wurde bereits während der Etappe gefeiert. Und das würden sie auch nach der Ankunft machen.

Trikots gehen an Vingegaard und Wout van Aert

Mit insgesamt 15.46 Minuten Vorsprung vor Wlassow kam der Gesamtsieger Jonas Vingegaard ins Ziel. Die Schlussetappe gewann der Belgier Jasper Philipsen. Neben dem Gelben Trikot gewann Vingegaard auch den rot gepunkteten Dress für den besten Bergfahrer. Das Grüne Trikot des Punktbesten gewann der Belgier Wout van Aert.