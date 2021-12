BORA-hansgrohe bereitet sich auf die Saison vor

Bevor es für Emanuel Buchmann und die Mannschaft nach Mallorca ins Trainingslager geht, finden am Tegernsee noch einige Leistungstests statt.

Der Laktat-Test auf der Rolle soll die Richtung für das Wintertraining angeben. Es ist auch die erste Standortbestimmung auf dem Weg in eine neue, für ihn hoffentlich bessere Saison.

Buchmann gibt nicht auf

2019 war er Vierter bei der Tour de France, seitdem hatte er viel Pech: Stürze, Verletzungen, nach Olympia in Tokio erkrankt er auch noch an Covid-19.

"Es war natürlich schon echt schwierig dieses Jahr, gerade weil das letzte Jahr auch schon nicht das glücklichste war für mich. Irgendwann denkt man echt, es kann nicht mehr schlimmer kommen, aber dann kommt wieder was Neues. Da muss man einfach hoffen, dass die Pechsträhne mal aufhört. Irgendwann wird das Glück schon wieder zurückkommen" Emanuel Buchmann.

Der 29-Jährige tritt durch sein Pech auf der Stelle - und steht damit vielleicht sinnbildlich für das Team Bora Hansgrohe, das innerhalb von wenigen Jahren aus der zweiten Radsportliga in die Weltklasse gekommen ist. Zuletzt hat man etwas stagniert, nun wurde reagiert: Der Topstar und siebenmalige Gewinner des Grünen Trikots Peter Sagan und einige andere Fahrer sind weg. Als Sportdirektor übernimmt jetzt Rolf Aldag, ein alter Bekannter aus Team Telekom und T-Mobile Tagen.

"Es ist ein Umbruch auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, das Team war ja supererfolgreich. Wenn wir jetzt zurückschauen: Alles schaut auf Peter Sagan, aber ein Emanuel Buchmann war de facto schon Vierter bei der Tour. Das sind Sachen, die man eigentlich wieder so ein bisschen zurückholen muss", erklärte Buchmann im Interview.

Das Team verjüngt sich

Das Team hat mit Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita und Jai Hindley junge internationale Fahrer verpflichtet. Die sind gut in den Bergen und können bei den großen Rundfahrten wie der Tour de France aufs Treppchen fahren. Aldag soll Buchmann und Co. mit seiner Erfahrung helfen: "Er wirkt wirklich sehr motiviert und engagiert. Im Team verändert sich gerade einiges mit all den neuen Fahrer und auch der neuen sportlichen Leitung. Das wird sicher nicht einfach am Anfang mit so vielen neuen Leuten, aber es ist sicher auch eine große Chance", schilderte Buchmann.

Neustart nach Doping-Affäre

Aldag hatte 2007 eine Dopingbeichte abgelegt. Der große und hagere Blonde hat in der letzten Saison im umstrittenen Team Bahrain als sportlicher Leiter gearbeitet. Während der Tour France gab es bei dieser Mannschaft eine Razzia, jetzt heißt es für ihn: Bayern statt Bahrain. Aldag dürfte froh sein, über diesen Wechsel. Mit seinen über 30 Jahre Radsport Erfahrung soll ein neuer Impuls in die Mannschaft kommen, damit Buchmann und seine Kollegen das Glück bald wieder erzwingen.