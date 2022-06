Bora-hansgrohe - Bayerns Radteam bereit für Tour de France

Mittwoch (29.06.2022) statt Montag - kurz vor Beginn der Tour de France hat das bayerische Radsportteam Bora-hansgrohe die offizielle Bekanntgabe seines Kaders für die Tour de France noch einmal verschoben. Erst zwei Tage vor dem Start der am Freitag beginnenden Frankreich-Rundfahrt werden Teammanager Ralph Denk & Co. nun also bekannt geben, wer tatsächlich für den Rennstall aus Raubling antritt.