Bootcamp in der Bayreuther Wilhelminenaue

Aber was Master Personal Trainerin Silke Schott von ihren Teilnehmern verlangt, verursacht schon beim Zuschauen Pulsrasen. Dazu kommt ein nicht unerheblicher Einfluss von außen. Denn egal, wie das Wetter ist: jeden Samstag um 10 Uhr treffen sich die Sportler auf dem ehemaligen Landesschaugelände, um sich eine Stunde lang auszupowern. Kein Ausweichen in die Halle, keine Kursabsage. Bootcamp bei Silke Schott heißt auch: kneifen gilt nicht, der innere Schweinehund muss gebändigt werden.

Den eigenen Level finden

In der Wilhelminenaue kann sich die Trainerin richtig ausbreiten. Es gibt nicht nur einen Basketballplatz, sondern auch einen Pump Track mit vielen Hügeln, einen kleinen Spielplatz, der an einen Parcours-Trainingsort erinnert und einen großen, gepflegten Bolzplatz. Dazu kommen viele Kilometer Spazierweg, Treppen, Brücken und Bänke. In ihrem Auto transportiert Schott Kleingeräte wie Hanteln, Matten, Seile, Bänder, Kettlebells und Bälle. Jeden Samstag denkt sich die Trainerin etwas anderes für ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Mal ein Herz-Kreislauf-Zirkeltraining, mal nur Krafttraining, mal Tempoläufe. Dabei geht es nicht nur darum, den Körper zu stählen, sondern auch um den Kopf, sagt die durchtrainierte 47-Jährige: "Ich will meine Teilnehmer nicht überfordern, sondern, dass sie ihre eigenen Level finden und dass sie auch einmal über diesen Schritt hinausgehen. Platt machen kann ich sie jederzeit." Stattdessen motiviert sie sie, ruft ihnen Aufmunterungen zu, achtet auf die richtige Ausführung und akzeptiert es, wenn eine Übung mal etwas früher abgebrochen wird.

Das große Ziel "natürliche Grenzen überwinden“ findet zum Beispiel ganz praktisch beim Aufwärmtraining auf den Hügeln des Pump Tracks statt. Und jederzeit im Kopf. Denn die Anforderungen sind hoch. Beim Herz-Kreislauf-Zirkel bleiben die Teilnehmer 90 Sekunden an jeder Station. Eine Pause gibt es zwischen den Stationen nicht, stattdessen Knee-Ups im Stand. Trotzdem ist Silke Schott davon überzeugt, dass auch Anfänger am Bootcamp teilnehmen können: "Jeder arbeitet auf dem Level, in dem er sich wohlfühlt."

Topfit und weniger Rückenproblem

Die Teilnehmer sind keine Leistungssportler, sondern Menschen wie du und ich und im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Alle haben ihren Fitnesslevel enorm verbessert seit sie beim Bootcamp mitmachen. Ute zum Beispiel ist seit einem Jahr dabei und topfit: "Ich habe weniger Rückenprobleme, mehr Muskeln… Man fühlt sich auch im Alltag fitter, hält mehr aus, kommt besser aus dem Bett und ist nicht so träge.“ Nicky trainiert schon seit fünf Jahren mit Silke Schott, von Anfang an war sie auch beim Bootcamp dabei. Für sie ist das Training draußen eine Bereicherung: "Ich bin sehr sportbegeistert und war bisher in Fitnessstudios. Ich finde die Zusammengehörigkeit der Teilnehmer und das Training bei jedem Wetter einfach genial. Ich hab leichte Hüftprobleme gehabt, das ist seither alles weg."

Training bei jedem Wetter

Das Bootcamp findet bei Schnee, Regen, Sturm oder Sonnenschein statt. Trainerin Schott hat die Erfahrung gemacht, dass das draußen Trainieren viele positive Effekte hat. "Das gibt dir Stressabbau in der Natur. Die Augen entspannen sich, du lachst mehr, bist natürlicher und freier. Wenn du den Boden berührst und kleine Mikrorisse in den Händen hast, sagst du deinem Körper: ich brauche Abwehrkräfte.“"

Auch Ute und Nicky haben kein Problem damit, jeden Samstag bei widrigen Wetterbedingungen in die Sportsachen zu schlüpfen. Eine gute Ausrüstung für wirklich jede Wetterbedingung ist wichtig, dann steht dem Naturerlebnis im Park nichts mehr im Weg.

Info: Master Personal Trainerin Silke Schott findet man mit ihrem Namen bei Facebook oder im Internet: www.bodywork-bayreuth.de.