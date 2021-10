Bogenschießen - und sich fühlen wie Robin Hood

Bogenschießen hat eine lange Geschichte. Früher als Jagd- und Kriegswaffe genutzt, wird heute nur noch auf Zielscheiben geschossen oder auf 3D-Projekte wie Plastiktiere.

Zwar kann das Bogenschießen noch nicht als Trendsportart bezeichnet werden, aber der Sport erfreut sich offenbar steigender Beliebtheit. So schätzt der DSB die Zahl der aktiven Bogenschützen hierzulande auf mittlerweile 70.000 bis 80.000.

Besuch auf einem Bogenparcours in Österreich

Eigentlich sieht es bei Richard Ronacher ganz einfach aus. Locker steht der Betreiber des Bogenparcours am Glemmerhof in Viehhofen bei Saalbach-Hinterglemm am Schießstand. Oberkörper und Kopf leicht vorgeneigt, spannt er den Bogen an, zielt, schießt und trifft genau in die Mitte.

Gute für Körper und Geist – aber Übung tut not

Doch so einfach ist es gar nicht, auch wenn man locker und bequem stehen soll. Es gibt einiges zu beachten. So müssen die Füße parallel zueinanderstehen, als Rechtshänder hält man den Bogen in der linken Hand, der Pfeil wird in die Sehne geklickt und dann wird die Sehne angespannt und zwar so, dass der Ellbogen sich parallel auf der Höhe zur Schulter befindet. Man zieht bis die Finger den Mundwinkel berühren, zwei Finger sind unter dem Pfeil, einer drüber.

"Dann beginnt das Spannende. Du konzentrierst dich auf den Punkt, den du treffen willst. Genau der Vorgang macht das Bogenschießen so reizvoll, hat man den Punkt gefunden - einfach die drei Finger auf und der Pfeil geht auf die Reise." Bogenschütze Gerhard Ronacher

Trotz voller Konzentration geht der Schuss erst einmal daneben. Es braucht eben doch etwas Übung, bis man den Bewegungsablauf beherrscht und die Flugbahn des Pfeils richtig einschätzen kann.