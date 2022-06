Bogen-EM: Recurve-Schützen greifen nach fünf Medaillen

Den Tag eröffnete das Frauen-Trio Katharina Bauer aus Raubling, Michelle Kroppen ( SV GutsMuths Jena) und Charline Schwarz aus Feucht. Dieses hatte sich in der Qualifikation, die sie mit 26 Ringen Vorsprung gewonnen hatte, in die Favoritenrolle geschossen. Und dieser wurde das deutsche Team vollauf gerecht: Mit enormer Konstanz auf höchstem Niveau zog die Frauen bei strömendem Regen mit 6:0-Siegen gegen Finnland (58-49, 53-47, 56-45) und Griechenland (54-50, 55-49, 57-52) in das Halbfinale gegen Slowenien. Zwar musste das Team in der ersten Passe die Punkte teilen (54-54), doch machte das nicht nervös, sondern stachelte eher an: 57-53 und 57-54 lauteten die zwei weiteren Durchgänge.

Frauen-Trio im Goldfinale

Bauer, die unzählige Trainingseinheiten und Qualifikations-Wettkämpfe auf der Bogen-Anlage in Garching-Hochbrück absolvierte, freute sich, bei der "EM dahoam" im Goldfinale zu stehen: "Das habe ich mir gewünscht. Und das war der Traum, dass wir die Leistung von den letzten Weltcups mit zwei Silbermedaillen abrufen. Wir werden von mal zu mal eingespielter und es macht sehr viel Spaß."

Einzel: Kroppen schießt um Gold, Bauer um Bronze

Im Einzelschießen trafen die beiden DSB-Schützinnen Michelle Kroppen und Katharina Bauer im Halbfinale aufeinander, in dem sie sich ein packendes Duell lieferten. Erst führte Bauer, dann hieß es Unentschieden, ehe Kroppen in Führung ging und am Ende 6:4 (27-28, 28-27, 28-28, 29-27, 20-29) siegte. Im Goldfinale wartet auf Kroppen die Türkin Coskun Gulnaz. Bauer trifft im Bronzematch auf Elisabeth Straka (AUT). Charline Schwarz schied in ihrem 1/16-Finale äußerst unglücklich aus nach einem Stechschuss (9-9) gegen Straka.

Unruh im Männer-Finale

Bei den Männern ging es für den an eins gesetzten Unruh (SSC Fockbek) gleich im ersten Match um alles. 4:4 hieß es gegen den Rumänen Dan Olaru, dann holte sich der Olympia-Fünfte den Sieg durch ein 29-27. Im Halbfinale traf er auf Olympiasieger Mete Gazoz. Beide lieferten sich ein Duell auf Weltklasse-Niveau, das der Norddeutsche mit 6:4 (30-27, 26-29, 29-28, 28-28, 29-29) für sich entschied. Im Finale wartet nun der Spanier Miguel Alvarino Garcia, die Nummer zwei nach der Qualifikation. Für Unruh ist der Sonntag ein Déjà-vu: "Es erinnert mich ein wenig an 2014, damals haben wir im Team Silber gewonnen und ich Gold im Einzel."

Compound: Lüpkemann sichert Startplatz für European Games

Vier deutsche Medaillen im Recurve-Bereich sind sicher, dagegen werden die deutschen Compounder leer ausgehen. Als letzter Teilnehmer schied Henning Lüpkemann im Viertelfinale mit 144:148 gegen Yakup Yildiz aus der Türkei aus und wurde Achter. Damit sicherte er zumindest einen Startplatz für die European Games 2023 in Breslau.

BR24 Sport: Bogenschützen-EM am 11. und 12. Juni im Livestream

Tickets für die Finalmatches auf der Theresienwiese am 11. und 12. Juni gibt es an der Tageskasse. BR24 Sport überträgt die Europameisterschaft "dahoam" im Livestream.

Zeitplan

11. Juni:

ab 10 Uhr: Compound Team Finals Frauen/Männer

ab 14 Uhr: Compound Mixed Team Finals

ab 14.48 Uhr: Compound Individual Finals Frauen/Männer

12. Juni: