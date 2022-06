Bogen-EM München: DSB-Schützen mit starkem Auftakt

Die deutschen Bogenschützen verbuchten bei der Bogen-Europameisterschaft in München einen hervorragenden Start: Geburtstagskind Florian Unruh und Michelle Kroppen gingen mit persönlichen Bestleitungen von 687 bzw. 675 Ringen als Erste aus der Qualifikation heraus. Auch die anderen DSB-Schützen überzeugten mit Top Ten-Platzierungen und Bestleistungen, die ihnen äußerst gute Ausgangspositionen in allen Wettbewerben verschaffen.

Kroppen und Unruh bärenstark

An seinem 29. Geburtstag bereitete sich Florian Unruh selbst das schönste Geschenk: Der Olympia-Fünfte zeigte sich in Top-Form und steigerte seine persönliche Bestleistung um sechs Ringe auf 687. Dabei agierte er mit hoher Konstanz und war sowohl in der ersten Hälfte als auch in der zweiten Hälfte bester Schütze. Dementsprechend breit fiel das Fazit danach aus: "Es ist nicht das größte Geschenk, aber ein sehr schönes. Ich hatte Spaß. Es war deutlich weniger Wind als ich erwartet hatte, ich konnte einfach in die Mitte zielen."

Den deutschen Doppel-Erfolg in der Qualifikation machte Michelle Kroppen perfekt. Die Olympia-Dritte mit der Mannschaft agierte vor allem bei den ersten 36 Pfeilen bärenstark und distanzierte die Konkurrenz zur Halbzeit um elf Ringe. "Ich habe meine erste Halbzeit sehr genossen, ich war im Flow." Die beste Ausgangsposition sicherte sie sich mit der viertbesten Leistung in der zweiten Hälfte des Wettkampfes. "Ich habe meine Bestleistung von 675 eingestellt. Das ist gut, auch wenn ich natürlich mehr wollte. Ich bin sehr glücklich", so Kroppen.

Top-Ergebnisse der DSB-Recurver

Auch die anderen DSB-Recurver agierten stark. Katharina Bauer (659) und Jonathan Vetter (676) belegten die Plätze fünf, Charline Schwarz (656) Rang sieben.

Moritz Wieser tat sich in der Qualifikation etwas schwer. Mit 659 Ringen landete er auf dem 26. Platz, konnte sich im Stechen aber gegen den Serben Jovica Velimirovic durchsetzen. Die übrigen DSB-Schützen hatten ein Freilos.

Recurve-Sextett startet am 8. Juni in allen Wettbewerben

Damit ist das Recurve-Sextett am 8. Juni komplett in allen Wettbewerben vertreten und geht in diese als Mixed-Erste (Kroppen & Unruh), Team-Erste (Frauen) und Team-Zweite (hinter Spanien).

"Das Ziel bleibt, gut zu schießen – wie immer!" Florian Unruh