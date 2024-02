Böllerwurf bei St. Pauli gegen Fürth sorgt für Schreckmoment

Bei einem Böllerwurf im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und der SpVgg Greuther Fürth hat es nach Angaben des Hamburger Clubs keine Verletzten gegeben. "Ein Verdächtiger wurde gefasst", gab ein Sprecher des Vereins in der Halbzeitpause der Partie bekannt.

St.-Pauli-Fans reagieren

Unmittelbar nach dem 1:0 (30. Minute) für den FC St. Pauli durch Elias Saad flog ein Böller von der Tribüne und detonierte nahe der Spielerbank der Gastgeber. Das Spiel wurde kurzfristig unterbrochen. Der mutmaßliche Werfer wurde schnell identifiziert.

St. Paulis Zeugwart stand in der Nähe der Detonation und wirkte kurz benommen, blieb aber ohne Verletzungen. In den sozialen Medien machten vor allem St.-Pauli-Fans ihrem Ärger Luft über den Verdächtigen. "Wenn du die eigene Bank mit nem Böller bewirfst, kannst du dich verpissen!", hieß es in einem Post bei X (ehemals Twitter).

Erinnerungen an Augsburg-Spiel werden wach

Die Szene erinnerte an das Spiel des FC Augsburg gegen Hoffenheim im November vergangenen Jahres. Bei der Detonation eines Knallkörpers wurden damals 13 Zuschauer verletzt, die Partie stand kurz vor dem Abbruch. "Ich habe noch nie einen so lauten Knall in einem Fußball-Stadion gehört", sagte Schiedsrichter Brych nach der Partie.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verurteilte den Böllerwurf aufs Schärfste: "Ein solches Verhalten von vermeintlichen Fußballfans ist unverantwortlich und absolut inakzeptabel", wurde Herrmann in einer Pressemitteilung des Innenministeriums zitiert. Der Einsatz von Böllern und Pyrotechnik im Stadion sei "brandgefährlich", das habe der Vorfall im Augsburger Stadion eindringlich vor Augen geführt. "Wenn unbeteiligte Menschen, darunter auch Kinder und Jugendliche, verletzt werden, wird es kriminell."