Bobbahn Königssee: Wiederaufbau fundamental für den Nachwuchs

Die Kunsteisbahn am Königssee ist die älteste Bob- und Rodelbahn der Welt und ein Magnet für Sportler und Touristen. Dort traf sich jahrzehntelang nicht nur die Weltelite zu den Bob-, Rodel- und Skeletonrennen, die Anlage ist auch eine wichtige Talentschmiede. Ohne die Mitte diesen Jahres zerstörte Sportanlage wird es zunehmend schwierig, den Nachwuchs zu halten oder überhaupt Kinder und Jugendliche aus der Region für diese Sportarten zu begeistern.

Lochner fordert schnellen Wiederaufbau

Der Verlust der Bahn sei eine "Voll-Katastrophe", stellte der gebürtige Berchtesgadener Bob-Pilot Johannes Lochner in Blickpunkt Sport klar. Der Weltmeister von 2017 hatte einst selbst seine Leidenschaft für den Bobsport auf dem Königsseer Eiskanal entdeckt. Er betonte, dass die Zerstörung aber in erster Linie nicht die Profis treffe, sondern die Athleten "eine Liga darunter" sowie den Nachwuchs, der auf eine Strecke in überschaubarer Entfernung angewiesen ist.

"Wir haben jetzt schon so viele Verluste. Wir müssen die Strecke schnell wieder aufbauen, damit die Jugend in den Genuss des Eiskanals kommen kann, sonst haben wir bald keinen Nachwuchs mehr." Johannes Lochner

Lochner selbst trainiere ohnehin auf unterschiedlichen Strecken, doch: "Bis man mal auf einem internationalen Niveau ist, vergehen Jahre." Deshalb hofft er auf eine besonders zügige Restaurierung.

Erst Corona, dann die Zerstörung

Auch die Rodel-Olympiasieger Felix Loch vom RC Berchtesgaden und Natalie Geisenberger vom ASV Miesbach sorgen sich um den bayerischen Nachwuchs in ihrer Sparte. Der 32-jährige Loch appelliert auf eine baldige Wiederbelebung der Bahn: "Letztes Jahr Corona: kaum Training möglich. Dieses Jahr gar kein Training möglich. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr für die Kinder möglich ist, hier wieder zu fahren."

"Wo sollen denn die Kinder jetzt die Motivation herholen, um weiterzumachen? Da bricht jetzt extrem viel weg." Felix Loch

Finanzierung ist gesichert

Politiker aus Bund und Freistaat haben ihre Unterstützung für den Wiederaufbau bereits zugesagt. Das Bayerische Bauministerium hat bestätigt, dass für die Instandsetzung 53,5 Millionen Euro eingeplant sind. Das Geld für die Planungen und den Bau komme aus dem Aufbauhilfefonds. Der Kreistag hat ebenfalls schon mehrheitlich zugestimmt, dass ein geologisches Gutachten in Bezug auf Georisiken in Auftrag gegeben werden kann.

Naturschutz hat höchste Priorität. Der Eiskanal soll ein Vorzeigeprojekt werden und CO2-neutral betrieben werden.

Lange Durststrecke

Allerdings wird der Wiederaufbau viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch weil der BUND Naturschutz mit einer Klage droht. Die Wiederaufnahme des Betriebs der Kunsteisbahn wird wohl auch in der Saison 2022/2023 nicht möglich sein.