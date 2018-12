Bob-Weltcup: Debütant Christoph Hafer auf Platz drei

"Das ist die große Überraschung", sagte Bundestrainer Rene Spies nach dem überraschenden Platz drei am zweiten Renntag im lettischen Sigulda: "Dass er dem Druck im ersten Weltcup auf diese Weise standhält, ist außergewöhnlich." Der 26-jährige Hafer ersetzte in Sigulda den angeschlagenen dreifachen Weltmeister Johannes Lochner aus Berchtesgaden.

"Ich bin vollkommen zufrieden, der Tobi hat einen guten Job gemacht da hinten", sagte der coole Hafer nach dem Rennen: "Wir hatten auch etwas an der Sitzposition geändert - saßen daher etwas tiefer - vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt für die Podestplatzierung."

Hafers bisher größter Erfolg ist der Gewinn der Junioren-Weltmeisterschaft 2015 als Fahrer im Viererbob. In Sigulda nimmt er zum ersten Mal überhaupt an einem Weltcup teil. Beim ersten Rennen am Samstag war er mit Anschieber Issam Ammour Siebter geworden.

Zweiter Sieg für Olympiasieger Friedrich

Der Sieg ging an Olympiasieger Francesco Friedrich mit Anschieber Martin Grothkopp. Am Samstag beim ersten Weltcup in Sigulda hatte er mit Anschieber Alexander Schüller noch einen Start- und Streckenrekord aufgestellt. So schnell von 4,82 und 49,86 Sekunden aufgestellt. So schnell war er am Sonntag zwar nicht unterwegs. Es reichte aber, um die Letten Oskars Kibermanis/Matiss Miknis mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung auf Rang zwei zu verdrängen.