Bob und Rodeln: Deutschlands Goldbank bei Olympia

Sie haben die wohl größten Chancen der deutschen Athleten auf Edelmetall bei den Olympischen Spielen in Peking: Die Rodler und Bobfahrer sollen Team Deutschland im Medaillenspiegel nach oben bringen.

Im Fokus steht Bobpilot Francesco Friedrich. Der 31-Jährige ist in Top-Form. Nur zwei von 16 Rennen konnte er in dieser Saison nicht gewinnen. In Peking kann er sogar Geschichte schreiben. Der Doppel-Olympiasieger von 2018 will die doppelte Goldverteidigung - das ist zuvor noch niemandem gelungen. Für den Berchtesgadener Johannes Lochner dürfte es schwer werden, an "Franz" vorbeizukommen.