Bob-Pilot Lochner will in Peking "mindestens Silber" holen

Einen Auftakt nach Maß gab Bobpilot Johannes Lochner am ersten Weltcup-Wochenende der Saison in Innsbruck. Zweimal landete der 31-Jährige auf dem zweiten Platz, nur an Rekordweltmeister Francesco Friedrich kam der gebürtige Berchtesgadener nicht vorbei.

"Franz macht das perfekt", honorierte Lochner die Leistung seines engsten Konkurrenten. Sein Ziel in dieser Saison: "Ihn in jedem Rennen kitzeln und unter Druck zu setzen, bis er einen Fehler macht", erklärte Lochner im Interview. Dafür habe er über den Sommer besonders am Start gefeilt. Trotz des enormen Verletzungspechs bei seinen Anschiebern machte sich das Training bei den Starts in Innsbruck bereits bezahlt.

Lochner wäre ohne Königsee-Bahn "kein Profi geworden"

Lochners Saisonvorbereitung wurde dieses Jahr allerdings nicht nur durch Verletzungen erschwert. Schwere Unwetter zerstörten im Juli diesen Jahres seine Heimatbahn, die Kunsteisbahn am Königssee, völlig. Der Verlust der Bahn sei eine "Voll-Katastrophe", stellte der Bob-Weltmeister von 2017 klar. Besonders dramatisch dabei: Es trifft in erster Linie nicht ihn, sondern "eine Liga darunter" und den Nachwuchs, der auf eine Strecke in überschaubarer Entfernung angewiesen ist. Er als Profi trainiere ohnehin auf unterschiedlichen Strecken, doch: "Bis man mal auf einem internationalen Niveau ist, vergehen Jahre", erklärte Lochner und stellte klar: "Wir müssen die Strecke schnell wieder aufbauen, damit die Jugend in den Genuss des Eiskanals kommen kann, sonst haben wir bald keinen Nachwuchs mehr".