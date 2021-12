Bob: Dreifach-Podest für deutsche Bobfahrerinnen

Die deutschen Bob-Frauen triumphieren beim Heim-Weltcup in Winterberg. Im Zweierbob sichern sie sich Platz eins, zwei und drei. Lauara Nolte gewann trotz Bandenkontakt im finalen Lauf das Rennen mit sieben Hundertstel Vorsprung auf Mariama Jamanka. Jamanka war mit der bayerischen Sprinterin Alexandra Burghardt als Anschieberin zum ersten Mal in diesem Jahr aufs Podest gefahren. Dritte wurde Kim Kalicki

"Es macht unglaublich viel Spaß. Ich bin froh, dass wir uns so verbessert haben und dass wir dann im Februar zur Topform auflaufen", sagte Burghardt in der Sportschau über ihren zweiten Start bei einem Weltcup-Rennen.

Nolte baut Weltcup-Vorsprung aus

Nolte freute sich über den Sieg bei ihrer Heimbahn: "Es ist richtig schön mal wieder. Es gibt einen extra Push an Motivation am Start", sagte Nolte nach dem Rennen und fügte an: "Am Ende war es richtig knapp." Nolte baut mit ihrem dritten Weltcup-Sieg der Saison ihren Vorsprung im Gesamtweltcup auf die Zweitplatzierte Kalicki aus.