Boateng, Hummels, Müller und drei besondere Länderspielmomente

"Man of the Match" war Hummels am Ende des Spiels sogar, als Deutschland das 1:0 über die Zeit gerettet hatte und im Halbfinale stand. Aber nicht nur wegen des Tores. "Hummels, immer wieder Hummels", schrieb beispielsweise die Zeit über den Verteidiger, der scheinbar an jedem Zweikampf des Spiels beteiligt war. "Plötzlich Chef", urteilte der Spiegel. Denn Hummels und sein Innenverteidiger-Buddy Boateng fanden sich in diesem Spiel in einer ungewohnten neuen Rolle.

Hatte bisher Per Mertesacker die deutsche Abwehr dirigiert, Boateng und Hummels sich häufig abgewechselt, setzte Löw gegen Frankreich auf das vermeintlich schnellere Tandem. Und rüttelte daran auch nicht mehr bis zum WM-Titel. Das Viertelfinale gegen Frankreich - es war die Geburtsstunde eines deutschen Innenverteidiger-Duos, an dem viele Jahre nicht zu rütteln war. Und dessen Ende am Faschingsdienstag 2019 besiegelt wurde.