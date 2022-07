BMX - Deutsche Meisterschaft in Esselbach

Vom 1. bis zum 3. Juli hat in Esselbach die Deutsche BMX Race Meisterschaft stattgefunden. Bei gutem Wetter bekamen die Fans spannende Wettläufe zu sehen. Für die kleine Gemeinde im Landkreis Main-Spessart war es bereits nach 1996 das zweite Mal, dass sie die Deutsche Meisterschaft austragen durfte.

Hohe Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Rund 380 Fahrerinnen und Fahrer sind bei den Meisterschaften angetreten. Die Profis reisten aus ganz Deutschland an und stammen aus allen Altersklassen. "Wir hätten nicht gedacht, dass sich so viele anmelden. Erst waren die Zahlen wegen Corona noch bescheiden, doch in den letzten Wochen haben sich viele kurzfristig gemeldet", sagt Organisator Patrick Blumhagen.

Verschiedene Klassen

Die Sportlerinnen und Sportler traten in 26 verschiedenen Klassen beieinander an. So wurden diese nach Geschlecht und Alter eingeordnet. So waren fünfjährige genauso wie über 50-jährige vertreten. "Gerade, dass alle Altersstufen mit dabei sind, macht diesen Sport so aufregend. Jeder, der Lust darauf hat, kann im Prinzip den Sport ausüben", so Blumhagen.

Was ist BMX?

BMX ist eine aus den Vereinigten Staaten auf den europäischen Kontinent kommende Kraftsportart. BMX steht für "Bicycle Motorcross". Das "X" steht dabei als für Cross. BMX - eine Sportart, die große Ausdauer, Geschicklichkeit, vielseitiges und hartes Training erfordert. Bei BMX bewegen sich die Fahrzeuge durch Muskelkraft. Die Sportlerinnen und Sportler sind beinahe öfter in der Luft als am Boden - bei jeder Gelegenheit wird zum Flug über Bodenwellen und ähnliche Hindernisse angesetzt. Kopf an Kopf und Vorderrad an Vorderrad kämpfen die Akteure um die besten Plätze. BMX ist Radfahren plus Abenteuer und einem ordentlichen Schuss Risiko.