BMW Open: Zverev zwischen Vorfreude und Wimbledon-Kritik

Tennis-Star Alexander Zverev blickt hoffnungsvoll auf seine nächste Chance ein Turnier zu gewinnen. Denn "dieses Jahr läuft es noch nicht richtig rund," für den impulsiven Tennisprofi. Bei den Australian Open kam er nicht über das Achtelfinale heraus, beim ATP-Turnier in Acapulco sorgte er mit seinem Ausraster für negative Schlagzeilen. Und, "in Miami war ich krank," so der 25-Jährige. In Monte Carlo habe er sich dann eine Muskelverletzung zugezogen.

Beim Sandplatzturnier in München (live im BR Fernsehen & im Stream) ist Zverev als Nummer eins gesetzt und gibt sich optimistisch. "Ich habe den Genuss am Tennis wieder gefunden", erklärt er und hofft, dass es beim Start bei den BMW Open damit weitergeht. "Es ist eines meiner Lieblingsturniere".

Der 25-Jährige setzt darauf, dass er nach einer Oberschenkelverletzung wieder "komplett frei spielen werde." Zudem hofft er auch auf die Unterstützung der Fans. Denn für ihn sei "Deutschland das wichtigste Land von dem, was die Leute über mich denken." Wenn er auf den Platz gehe, versuche er immer das Beste zu machen.

"Ich hoffe, dass das Glück langsam wieder auf meine Seite geht und ich Anfange wieder Turniere zu gewinnen". Alexander Zverev

Wimbledon-Ausschluss russischer Profis großes Thema

Doch nicht nur die aktuelle sportliche Herausforderung beschäftigt Zverev bei der Pressekonferenz zum Sandplatzturnier. Der Ausschluss der russischen und belarussischen Profis vom wichtigsten Tennisturnier der Welt hat beim deutschen Olympiasieger großes Unverständnis hervorgerufen, nicht zuletzt, weil Andrej Rublew, "einer meiner engsten Freunde", davon betroffen ist. Für den Weltranglistenachten, der laut Zverev bereit ist, sein Preisgeld an die Ukraine zu schicken, ergebe es Sinn, wenn dies auch nur minimal etwas am Krieg ändere: "Aber es wird nichts ändern."

Zverev: Wimbledon macht, was sie wollen

Für Zverev zeigt die dagegen Entscheidung, "dass die verschiedenen Tennis-Gemeinschaften nicht zusammenstehen. Wir spielen das ganze Jahr auf der Herren-Tour mit einer Regel. Nämlich, dass die russischen Tennisspieler nicht unter russischer Flagge spielen dürfen. Wimbledon macht, was sie wollen", sagte der 25-Jährige.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, befürwortete Zverev, der als Kind russischer Eltern in Hamburg geboren ist, die Entscheidung des Weltverbands ITF, Russland und Belarus von Mannschaftswettbewerben wie dem Davis Cup auszuschließen. "Das finde ich völlig korrekt. Weil das sind wirklich Sanktionen gegen Russland".

"Ich denke, dass wir alle gegen den Krieg sind. Was in der Ukraine passiert, ist unmenschlich, das darf nicht passieren." Alexander Zverev

Für Zverev ergibt die Weltrangliste dann keinen Sinn mehr

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatten die Wimbledon-Organisatoren am Mittwoch verkündet, dass Profis aus Russland und Belarus bei dem Rasen-Klassiker vom 27. Juni bis zum 10. Juli nicht dabei sein dürfen. Betroffen davon sind neben Rublew unter anderen auch der Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew aus Russland und die Weltranglisten-Vierte Aryna Sabalenka aus Belarus.

Kritik daran kam auch vom Weltranglistenersten Novak Djokovic der den Schritt des unabhängigen All England Clubs als Herr über Wimbledon als "verrückt" bezeichnete. Die Profitennis-Organisationen WTA (Frauen) und ATP (Männer) verurteilen den Kriegstreiber Russland "aufs Schärfste", halten jedoch den generellen Ausschluss der Einzelspieler für "diskriminierend" und "zutiefst enttäuschend".

Ändern wird sich durch den Ausschluss zumindest sportlich etwas, wie Zverev anmerkte: "Sollten Spieler wie Medwedew oder Rublew nicht in Wimbledon oder anderswo teilnehmen dürfen, ergibt auch "die Weltrangliste keinen Sinn mehr".