BMW Open: Wildcard für Kohlschreiber

Struff wartet noch auf ATP-Titel

Struff strebt in München seinen ersten ATP-Titel an. Im Vorjahr war der Davis-Cup-Profi erst im Finale an Nikolos Bassilaschwili gescheitert. Der Georgier ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei, ebenso wie Top-Ten-Spieler Casper Ruud aus Norwegen, der Zverev gerade beim Turnier in Miami bezwang.

"Ich wünsche ihm bei seiner 13. Teilnahme in München viel Glück." Patrick Kühnen

Im Doppel schlagen die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies auf.