BMW Open: Martin Kaymer startet mit Luft nach oben

"Es war ein solider Start. Ich hatte viele gute Schläge, viele gute Positionen. Ich habe den Ball aber nicht zum Loch bekommen. Die Grüns waren nach dem Regen der letzten Tage sehr langsam", sagte Kaymer. Gleich auf der ersten Bahn hatte er sich einen Bogey geleistet. Er habe sich danach aber "gut zurückgekämpft". Am Ende standen zwei Bogeys und vier Birdies für Kaymer zu Buche.

Platzt der Knoten in Eichenried?

Er wolle bei der BMW Open seinen "Prozess" fortsetzen, hatte Kaymer vor dem ersten Abschlag gesagt. Es wäre "schön, wenn der Knoten bei einem deutschen Turnier platzen würde". Kaymer, der in den vergangenen Tagen mit seiner Absage für die Olympischen Spiele in Tokio für Schlagzeilen gesorgt hatte, gewann 2008 als bislang einziger deutscher Profi in München. Sein letzter Turniersieg liegt bereits sieben Jahre zurück: 2014 triumphierte er bei der US Open.

BMW International Open im Livestream

BR24 Sport überträgt vom 24. - 27. Juni das European-Tour-Turnier im Golfklub München-Eichenried im Livestream. Weiter geht es am Freitag (25. Juni) von 12:30 Uhr bis 18 Uhr.