BMW Open: Kaymer schrammt hauchdünn am Sieg vorbei

Nach einer furiosen Aufholjagd auf der Schlussrunde der 32. BMW International Open belegte Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer einen starken zweiten Platz. Dem 36-Jährigen aus Mettmann gelang auf dem Par-72-Kurs im Golfclub München-Eichenried am Sonntag eine tolle 64, er lag bei der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung mit insgesamt 271 Schlägen nur zwei hinter Sieger Viktor Hovland (269) aus Norwegen. Dritter wurde der Spanier Jorge Campillo (273).

Kaymer "sehr zufrieden" mit dem Ergebnis

Nach zuletzt schwierigen Jahren kann der zweimalige Major-Gewinner gut mit dem Ergebnis leben. "In dem Stadium, in dem ich im Moment bin, ist es eindeutig ein Erfolg", sagte Kaymer, der 2008 als bislang einziger deutscher Profi in München gewinnen konnte. Nach dem ersten Tag in München hatte der 36-Jährige noch auf einem enttäuschenden 51. Rang gelegen. Auch auf der dritten Runde hatte er mit einem Schlag ins Wasser auf Bahn 16 fast schon alle Chancen verspielt. Doch Kaymer, der zuletzt 2014 bei der US Open einen Sieg gefeiert hatte, zeigte Kampfgeist und spielte am Sonntag zehn Birdies.

Er nehme für die kommenden Wochen, in denen er sich noch einen Platz als Spieler im Ryder-Cup-Team sichern will, "sehr viel Positives mit. Das gibt mir viel Vertrauen", sagte Kaymer, der vor dem Turnier mit seiner Olympia-Absage für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Schmidt landet auf Platz 14

Überraschend stark präsentierte sich auch Amateur Matthias Schmid aus Regensburg. Der 23-Jährige, der erstmals auf der Europa-Tour überhaupt den Cut geschafft hatte, belegte nach einer 71er-Schlussrunde mit 277 Schlägen den geteilten 14. Platz. "Es war sehr ordentlich vom Tee zum Grün, aber mein kurzes Spiel und mein Putten war nichts Besonderes. Aus aussichtsreichen Positionen konnte ich wenig Birdies machen. Deshalb tut das noch ein bisschen weh, auch wenn es für mich eine tolle Woche war", sagte Schmid, der zuletzt bereits mit seiner Qualifikation für die US Open hatte aufhorchen lassen.