BMW Open: Kaymer nach Aufholjagd wieder im Rennen

Kaymer verbesserte sich nach der zweiten Runde mit 137 Schlägen (70+67) vom 51. Platz weit nach vorn und hat vor den beiden Schlussrunden am Wochenende Tuchfühlung zur Spitze. "Fünf unter Par ist eine gute Runde und ich versuche, mich auf das Positive zu konzentrieren", sagte der zweimalige Major-Champion aus Mettmann. "Mein Spiel ist solide, aber ich muss auf den Grüns mehr machen, um ganz vorne mitzuspielen. Wenn es irgendwo klemmt, dann ist es beim Putten".

Kaymer war in diesem Jahr schon bei einigen Turnieren am Cut gescheitert. Bei den US Open am vergangenen Wochenende war er 26. geworden und hatte einen Aufwärtstrend gezeigt. In Führung bei der BMW Open lag der Ire Niall Kearney mit 133 Schlägen. Dahinter folgten mit jeweils 135 Schlägen Bernd Wiesberger (Österreich), Viktor Hovland (Norwegen), Masahiro Kawamura (Japan) und Ardien Saddier (Frankreich).

Auch Schmid zeigt "solides Spiel"

Neben dem 36 Jahre alten Kaymer konnte auch Amateur Matthias Schmid (Regensburg) auf sich aufmerksam machen: Er lag nach zwei Runden schlaggleich mit Kaymer, der am Freitag auf acht Birdies und drei Bogeys kam, alle drei Schlagverluste kassierte er auf den zweiten neun Löchern. "Mein Spiel heute war solide, ich habe die Eisen besser getroffen als gestern", sagte der 23-jährige Schmid, nachdem er erstmals auf der Europa-Tour einen Cut schaffte. Zuletzt hatte er bereits mit seiner Qualifikation für die US Open aufhorchen lassen. In La Jolla war er dann aber nach zwei Runden gescheitert.

Live auf BR24 Sport

Das Turnier in Eichenried (live auf BR24 Sport), das noch bis Sonntag andauert, ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Dem Sieger winken 229.650 Euro. Fans sind nicht zugelassen, nur 400 Gäste dürfen auf die Anlage. "Das ist bitter für das Event, und bei einer Inzidenz von sechs oder sieben auch schwer zu verstehen", sagte Kaymer.