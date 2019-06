BMW Open Golf: Martin Kaymer zur Halbzeit in Führung

Max Schmitt in der Spitzengruppe

Aussichtsreich im Rennern liegt auch Max Schmitt aus Bad Kreuznach. Der 21-Jährige liegt im Zwischenklassement des mit zwei Millionen Euro dotierten Turniers mit 137 Schlägen nur knapp hinter dem Toptrio. Am zweiten Turniertag benötigte er 68 Schläge, seine 69er-Auftaktrunde war wegen Gewitters und Dunkelheit am Donnerstag abgebrochen worden. Die letzten drei Löcher musste er am Morgen des zweiten Tages nachholen.

"Das war ein bisschen anstrengend. Aber ich freue mich sehr, dass es so gut geklappt hat", sagte Schmitt. Er will am Wochenende nun "alles mitnehmen, was kommt."