ATP-Turnier München mit "bestem Teilnehmerfeld aller Zeiten"

Trotz der Sperre für den Weltranglistenprimus Jannik Sinner dürfen sich Tennis-Fans bei den BMW Open in München noch auf zehn Top-30-Spieler freuen. Die Veranstalter des Sandplatzturniers, das in diesem Jahr erstmals als ATP-500-Event stattfindet, gaben die ersten 24 Spieler des Hauptfeldes bekannt. Angeführt wird es vom deutschen Weltranglistenzweiten Alexander Zverev und dem Amerikaner Taylor Fritz, aktuell die Nummer vier der Welt.

Berretini rückt für Doping-gesperrten Sinner nach

Auch Australian-Open-Halbfinalist Ben Shelton aus den USA hat sein Kommen für das Turnier vom 12. bis 20. April angekündigt. Anstelle von Sinner, der wegen einer dreimonatigen Dopingsperre nicht in der bayerischen Landeshauptstadt aufschlagen kann, soll dessen Landsmann Matteo Berrettini für italienischen Jubeln sorgen. Aus deutscher Sicht wird neben Zverev auch Vorjahressieger Jan-Lennard Struff dabei sein.

"Das ist das beste Teilnehmerfeld, das wir jemals hatten", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen. Dass Sinner nach der Zusage im Herbst 2024 durch seine danach erfolgte Sperre nicht kommen könne, bedauert der Ex-Profi. Er hofft auf die nächsten Jahre. "Wenn wir die Chance haben, dass eine Nummer eins kommt, dann werden wir uns bemühen und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt einen neuen Anlauf starten", sagte er.

Wildcard für 17-jährige Tennistalent Engel aus Nürnberg

Das erst 17 Jahre alte Justin Engel bekommt vom Veranstalter die erste Wildcard des Turniers. Der Nürnberger hatte Ende letzten Jahres für Aufsehen gesorgt, als er in Almaty sein erstes Match bei einem ATP-Turnier gewann. Das hatte in so jungem Alter zuletzt der Spanier Carlos Alcaraz geschafft. Justin und sein Vater und Trainer Horst Engel hatten auf die Teilnahme in der Landeshauptstadt gehofft. "Ich hoffe auf eine Wildcard für München", sagte Justin Engel Ende 2024 in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. Sein Vater setzte im BR24Sport-Interview darauf, "dass der BTV auch ein bisschen Einfluss auf die Wildcard hat. Es ist nicht sicher, aber mal schauen, wer alles für uns spricht, dass wir die vielleicht doch im Hauptfeld bekommen." Nun darf sich Engel direkt auf ganz großer Bühne beweisen.