ATP-Turnier München: Rune bis Zverev - Das sind die Favoriten

Holger Rune ist der Shooting-Star im Tennis. Mit nur 19 Jahren hat er sich in den Top Ten der Weltrangliste festgebissen. Der Startschuss für diesen Sturmlauf erfolgte vor einem Jahr in München. Mit 18 Jahren und Weltranglisten-Platz 72 ging er in München an den Start, besiegte erst Zverev und sicherte sich dann seinen ersten Sieg bei einem ATP-Turnier.

Von da an ging es für den Dänen steil nach oben - nicht ganz ohne Kontroversen. Denn an Selbstvertrauen mangelt es dem Teenager nicht. Immer wieder kommt es bei seinen Matches zu Konflikten. Ob in Wortgefechten mit etablierten Stars wie Stanislas Wawrinka oder mit dem Schiedsrichter, Rune ist ein Freund des sogenannten "Trash Talks", mit dem er seine Kontrahenten immer wieder aus der Fassung bringt. Ob er zu diesem Mittel auch in München greift? Das Ziel steht jedenfalls fest: Titelverteidigung.