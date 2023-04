FAQ zum ATP-Turnier in München: Das müssen Sie wissen

Ab dem 15. April dreht sich im Englischen Garten wieder alles um die gelbe Filzkugel. Beim traditionsreichen ATP-Turnier in München messen sich die besten Tennisspieler der Welt auf Sand. Das Teilnehmerfeld ist so hochkarätig besetzt wie selten. Es ist der Auftakt in die deutsche ATP-Serie, die noch drei weitere Events in Stuttgart, Halle und in Hamburg beeinhaltet. Hier erfahren Sie alles, was sie zu den BMW Open 2023 wissen müssen.

Welche Top-Stars treten in München an?

In München dabei ist auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev. Er gehört genauso zu den Favoriten wie der Vorjahres-Sieger Holger Rune aus Dänemark. Der US-Amerikaner Taylor Fritz reist als Weltranglisten-Zehnter an und darf sich ebenfalls Hoffnungen auf den Titel in München machen.

Titelverteidiger Rune, Taylor Fritz und Lokalmatador Zverev werden am Mittwoch bzw. Donnerstag ins Turnier einsteigen. Bereits früher bekommt man Oscar Otte, Jan-Lennard Struff oder den Österreicher Dominik Thiem zu sehen. Im Halbfinale ist ein Duell zwischen Rune und Zverev möglich.

Wie kann ich die Spiele verfolgen?

Der BR überträgt die gesamte Tenniswoche ab Montag, 17. April 2023, live, zunächst bis einschließlich Freitag, 21. April, jeweils täglich zwei Spiele im Stream unter BR24Sport im Web und in der App. Das Halbfinale am Samstag, 22. April (ab 13.30 Uhr), sowie das Finale am Sonntag, 23. April (ab 13.15 Uhr), gibt es zudem im BR Fernsehen, außerdem im Livestream und on demand in der ARD Mediathek. Moderator und Interviewer ist Markus Othmer, kommentieren wird Philipp Eger.

Welcher Modus, und wo wird gespielt?

In allen Runden wird auf zwei Gewinnsätze gespielt. Außerdem wird die Tiebreak-Regel angewendet. Beim Stand von 6:6 geht es also in den Tiebreak. Hier zählt jeder Punkt einzeln. Sieben Punkte mit zwei Punkten Abstand reichen zum Gewinn des Tiebreaks und damit zum Satzgewinn.

Gespielt wird auf der Anlage des MTTC Iphitos, die im nördlichen Teil des Englischen Gartens in München liegt.

Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger erhält 85.000 Euro und ein Auto. Insgesamt werden am Aumeister 562.815 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Das Turnier in München ist Teil der ATP Tour 250. Diese trägt ihren Namen, da der Sieger zusätzlich zum Titelgewinn 250 Weltranglistenpunkte verbucht.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Grundsätzlich ist die Anlage am Aumeister ein gutes Pflaster für die Deutschen. Rekord-Sieger Philipp Kohlschreiber triumphierte dreimal (2007, 2012 und 2016) und unterlag 2013 Tommy Haas erst im Finale. Auch Michael Stich gewann schon in München (1994). Das Duo Kevin Krawitz und Andreas Mies sicherte sich im vergangenen Jahr den Titel im Doppel.

Die Hoffnungen aus deutscher Sicht liegen in diesem Jahr auf Alexander Zverev, der das Turnier schon zweimal gewinnen konnte (2017 und 2018). Der 25-Jährige kämpft sich nach seiner langwierigen Knöchel-Verletzung gerade wieder zurück und möchte sich in München am liebsten mit einem Titel zurückmelden.

Wie lange gibt es das Turnier in München schon?

Die Anfänge des Turniers liegen im Jahr 1900. Damals wurden die ersten "Internationalen Tennismeisterschaften von Bayern" auf dem Gelände des MTTC Iphitos ausgetragen. Seit 1949 hat die Veranstaltung internationalen Status und findet mit Ausnahmen der Jahre 1952, 1972 und 2020 jährlich statt.