BMW International Open: Spitzengolf im BR24Sport-Livestream

Letztes Jahr fand das Golfturnier vor den Toren Münchens wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Doch jetzt kann die Golf-Elite in Eichenried wieder an den Start gehen. Ein hochkarätiges Spielerfeld kämpft um den Titel bei den BMW International Open.

Mit dabei ist Stammgast Martin Kaymer: Der zweimalige Majors-Sieger ist bislang der einzige Deutsche, der das Turnier gewinnen konnte. 2008 gewann Kaymer mit 23 Jahren und 177 Tagen und ist damit der jüngste Sieger in der Turniergeschichte. Ein Heimspiel wird das Golfturnier für Stephan Jäger. Der 32-Jährige ist ein Eichenrieder "Eigengewächs". Auch die Top-Spieler Sergio Garcia aus Spanien, der Österreicher Bernd Wiesberger und Europas Ryder-Cup-Kapitän Padraig Harrington sowie der Zweite der US Open Louis Oosthuizen aus Südafrika haben zugesagt.

Kaum Zuschauer zugelassen

Die Golfstars um Martin Kaymer müssen trotz sinkender Corona-Zahlen fast komplett auf Zuschauer verzichten. Die Organisatoren des European-Tour-Turniers (24. bis 27. Juni) teilten mit, dass in diesem Jahr keine Tickets in den freien Verkauf gehen. Trotz eines sorgfältig erarbeiteten Hygienekonzepts habe das Landratsamt Erding pro Tag 400 Besucher genehmigt. Das Kontingent sei aber durch vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Partnern und der European Tour bereits ausgeschöpft, so dass ein regulärer Verkauf von Eintrittskarten ausgeschlossen ist.

BR24 Sport überträgt vom 24. - 27. Juni von den BMW International Open im Livestream. Los geht es Donnerstag mit der ersten Runde um 12 Uhr.