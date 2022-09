"Blut, Energie, Emotionen": EHC-Trainer Jackson vor Rekord-Spiel

Eigentlich möchte Don Jackson gar nicht über sein Jubiläum reden. Der Rekordtrainer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht nicht gerne im Mittelpunkt. "Wir sprechen darüber, wenn's so weit ist", sagte der Amerikaner: Seit meinem ersten Jahr gilt: Ich kann nicht weiter als bis zum nächsten Spiel schauen."

Acht Meistertitel in der DEL

Nach der 3:6-Auftaktpleite gegen die Kölner Haie ist das nächste Spiel am Sonntag die Partie gegen den Titelkonkurrenten Adler Mannheim. Dann steht der 66-Jährige zum 1.000. Mal an der DEL-Bande - als erster Chefcoach in der Ligageschichte.

"Ich bin sehr stolz, dass ich so lange hier bin", sagte Jackson, der mit seinen acht Meistertiteln die DEL geprägt hat wie kein anderer, "ich habe großartige Erinnerungen an die Erfolge in dieser Liga." Und immer noch Lust auf mehr: Denn Titel Nummer neun ist das erklärte Ziel - mit der auf dem Papier stärksten Mannschaft der DEL.

Jedes Mal als Mensch verändert, "wenn er die Spieler trifft"

Der ehemalige Verteidiger, der 1984 und 1985 mit den Edmonton Oilers und der Eishockeylegende Wayne Gretzky den Stanley Cup gewann, ist zwar mittlerweile im Rentenalter, aber noch längst nicht müde.

Als Mensch habe er sich in 34 Trainerjahren, davon die Hälfte in der DEL, "jedes Mal verändert, wenn er die Spieler trifft", sagte er, "das ist der größte Nervenkitzel beim Coaching. Zusammenzuarbeiten um zu gewinnen, um besser zu werden - das macht jede Arbeit zum Vergnügen". Aber, betonte Jackson, nicht immer bereite der Job Spaß: "Die Herausforderungen kosten auch Blut, Energie und Emotionen."