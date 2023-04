Blue Devils Weiden spielen um Aufstieg in die DEL2

Das Eishockeyteam der Blue Devils aus Weiden hat Aussicht auf den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte seit 20 Jahren. Die Oberpfälzer stehen im Playoff-Finale der Oberliga und spielen jetzt um den Aufstieg in die DEL2, die zweithöchste deutsche Eishockeyliga. Im Finale trifft Weiden auf die Starbulls aus Rosenheim. Gespielt wird im Modus Best of Five, aufsteigen darf also die Mannschaft, die zuerst drei Siege holt. Im ersten Spiel am 21. April hat Weiden Heimrecht.

Im Halbfinale hatten sich die Blue Devils gegen das Team aus Halle durchgesetzt. Das entscheidende vierte Spiel gewann Weiden am Freitagabend auswärts mit 6:2.

Wird DEL2 zur Ostbayern-Liga?

Sollte den Blue Devils der Aufstieg in die DEL2 gelingen, wäre das der größte Erfolg in der Geschichte des Muttervereins, des 1. EV Weiden, seit 20 Jahren. 2003 schafften die Weidener nämlich letztmals den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse, die damals noch 2. Bundesliga hieß. Im Falle eines neuerlichen Aufstiegs wären die Blue Devils nach dem EV Landshut und den Eisbären aus Regensburg bereits die dritte Mannschaft aus Ostbayern in der DEL2.