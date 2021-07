BLSV-Präsident Ammon: "Nur Impfen bringt uns durch Pandemie"

90.000 Übungsleiter in der Pflicht

Ammon setzt bei einer möglichen vierten Welle auch auf die rund 90.000 Übungsleiter in den 12.000 bayerischen Sportvereinen. Diese stünden "für hohe Qualität und haben in den vergangenen eineinviertel Jahren bewiesen, dass sie hohe Sorgfalt, ein hohes Maß an Vernunft und Vorsicht walten lassen."

30 Euro Zuschuss beim Vereinseintritt

Laut BLSV sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie die Mitgliederzahlen in Bayerns Vereinen um 3,5 Prozent zurückgegangen, dies entspricht rund 130.000 Sportlerinnen und Sportlern. Die Staatsregierung hat deshalb einen Zuschuss von 30 Euro ausgelobt für jedes Kind, dass sich in einem Verein anmeldet.

Kampf dem Bewegungsmangel

"Aber da geht es um viel mehr als um das Geld, sondern es geht ja auch darum, das Signal zu setzen, dass Sport und Bewegung ganz wichtige Elemente im Leben junger Menschen sind", sagte Ammon.

Das zentrale Thema Bewegungsmangel habe es schon vor der Pandemie gegeben. Man müsse sich der der Frage "Wie bewegen sich Kinder und Jugendliche überhaupt noch?" stellen.

Ammon hofft auf "agiles Aufwachsen"

"Die Digitalisierung ist sicher der eine Teil", sagte Ammon: "Aber der andere ist sehr viel bequemeres Leben, mehr gefahren werden. Und da wünschen wir, dass es gesamtgesellschaftlich wieder mehr zurück zu Sport und Bewegung geht, damit unsere jungen Menschen auch agil aufwachsen können."