Bloß nicht unterschätzen: Leitl & Nagelsmann im Stile Herbergers

Der Bayern-Coach hat seiner Mannschaft in den vergangenen, ungewohnterweise spielfreien Tagen im Training auch noch einmal neue Handlungsweisen an die Hand geben können. Bislang spielen die Münchner ja noch nicht ganz so, wie es sich Nagelsmann erwartet.

Er wolle nicht nur, weil er Lewandowski, Müller oder Kimmich aufbieten kann, gewinnen, "sondern weil wir eine Idee haben". Manchmal hatte seine Mannschaft in den vergangenen Wochen die Struktur vermissen lassen, etwa nach dem 2:0 gegen Köln, aus dem noch ein enges Spiel wurde. Oder zeitweise beim 4:1 in Leipzig.

Nagelsmann hat das Medienecho schon vor der Partie im Kopf

Schließlich geht es ihm letztlich in alter Favoriten-Coach-Manier darum, "die Spiele zu gewinnen, und das mit einer guten Attraktivität. Dass möglichst wenige Zuschauer die Veranlassung haben, nochmal gegen irgendeinen zu pfeifen, der dieses Logo auf der Brust trägt."

Der Anfang dazu soll nun also beim ungleichen Duell in Fürth geschehen. Ein mögliches Medienecho hatte Julian Nagelsmann schon am Donnerstag im Kopf: "Wenn man da hinfährt und gewinnt, sagen alle: 'Das ist alles normal.' Wenn du verlierst, heißt es: 'Du hast den Gegner unterschätzt.'" Letzteres solle sein Team natürlich tunlichst vermeiden, aber das versteht sich in der guten alten Herberger-Tradition von selbst.