Blickpunktgäste Pfaff und Tränhart: "Würden Lewandowski halten"

Für Jean-Marie Pfaff liegt bei Bayern München "die Latte immer hoch". Das passe nicht ganz zum Aus im DFB-Pokal und in der Champions League. Aber zehn Titel in Folge findet er "beachtlich".

Zur Personalie Robert Lewandowski hat er eine klare Meinung: "Ich würde an seiner Stelle bleiben". Wenn er wo anders hinginge, müsste er sich ja erst einmal wieder beweisen. Pfaffs Rat an den FC Bayern lautet: "Ich würde Lewandowski behalten".

Ahnlich sieht das Carlo Tränhardt. Er betonte: "Bei so einem Sportler sieht man die Ausnahmestellung und was für ein verrückter Fußballer" der Goalgetter sei. Deshalb läge es nahe, ihn behalten zu wollen. Allerdings fand Tränhardt die von Trainer Julian Nagelsmann getroffenen Aussagen "sehr zurückhaltend", was eher auf einen Wechsel schließen ließe.

Tränhardt betont die "hohe Intensität" im Tennissport, zu sehen

Der ehemalige Weltklasse-Hochspringer Thränhardt betreut als Fitness-Trainer Tennisspieler. Jetzt ist er seit zwei Tagen in München, wo am Montag das ATP-Turnier auf der Münchner Iphitos-Anlage in München beginnt. Alexander Zverev steht dort auch auf dem Platz. Laut dem Motivationstrainer könne der "jedes Turnier gewinnen", so lautet die Einschätzung. Und der Motivationstrainer machte Werbung für diesen Sport: Er erklärte, die Intensität im Tennis" sei "noch ausgeprägter als bei anderen Sportarten". Das werde bisher aber gar nicht so anerkannt.