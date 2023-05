Blickpunkt Sport mit Willi Lemke und Kristina Vogel

Das Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ist so spannend wie selten. In Blickpunkt Sport (Sonntag ab 21:45 Uhr im BR-Fernsehen) blickt der ehemalige Manager von Werder Bremen Willi Lemke den engen Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Außerdem blickt Moderatorin Esther Sedlaczek mit Lemke zurück auf das Topspiel vom Samstagabend. Die Bayern sind zu Gast bei Lemkes Ex-Verein Werder Bremen.

Mit der ehemaligen Bahnradsportlerin und zweimaligen Olympiasiegerin Kristina Vogel berichtet die Sendung vom "Wings for Life World Run", der am Sonntag im Münchner Olympiapark stattfindet. Beim Lauf haben die Teilnehmer eine gemeinsame Mission: Möglichst viele Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln. Außerdem gibt es in Blickpunkt Sport die ersten Free-TV-Bilder der Partie Dortmund gegen Wolfsburg, in der die Dortmunder den Münchnern nachziehen wollen.

Die Themen in der Übersicht