Blickpunkt Sport mit Thomas Helmer

Das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga ist so spannend wie lange nicht mehr. Borussia Dortmund und der FC Bayern München gehen in einem Kopf-an-Kopf-Rennen in die letzten beiden Spieltage der Saison 2022/23. Gerade für die Münchner ist es eine turbulente Spielzeit, die sich ihrem Ende zuneigt. Der Gewinn der elften Meisterschaft in Folge wäre ein versöhnlicher Abschluss. Für den BVB wäre der Titel nicht minder bedeutend. Beim Spiel gegen den FC Augsburg muss ein Sieg her, wenn das klappen soll. Die Highlights vom Spiel sehen Sie in der Sendung.

Thomas Helmer mit BVB- und FCB-Vergangenheit

Bei Blickpunkt Sport ist Thomas Helmer zu Gast. Während seiner aktiven Laufbahn spielte er sowohl für Borussia Dortmund als auch für den FC Bayern. Gemeinsam mit Oliver Kahn konnte er zwei seiner drei Meistertitel feiern. Er liefert seine Einschätzung über die aktuelle Situation beim FC Bayern, zur Personaldebatte um seinen ehemaligen Teamkameraden und den Meisterschaftskampf.

Zudem ist Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl zu einem exklusiven Interview zugeschaltet.