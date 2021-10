Blickpunkt Sport mit Studiogast Thomas Hitzlsperger

Der scheidende Sportvorstand des VfB Stuttgart ist zu Gast bei Markus Othmer. Neben dem aktuellen Fußballgeschehen und allen Themen rund um den VfB sowie den drei bayerischen Erstligisten geht es in der Sendung um das Schwerpunktthema "Toleranz im Fußball". Hitzlsperger, der sich als erster namhafter deutscher Profi zu seiner Homosexualität bekannte, kann viel dazu sagen.

Außerdem in der Sendung: In der Basketball-Bundesliga kommt es zum Duell von medi Bayreuth, die den FC Bayern Basketball empfangen. In der Volleyball-Bundesliga haben die WWK Volleys Herrsching Ex-Serienmeister VfB Friedrichshafen zu Gast.