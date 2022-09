Blickpunkt Sport mit Studiogast Marko Pesic

Neben den ersten Free-TV-Bildern der Partie des FC Augsburg auf Schalke blickt Blickpunkt Sport auch auf das Freitagsspiel des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen zurück. Im Duell der beiden kriselnden Champions-League-Teilnehmer geht es nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige und eine gute Vorbereitung für die anstehenden Aufgaben in der Königsklasse.

Die Sonntagsspiele in der 2. Bundesliga mit dem 1. FC Nürnberg in Karlsruhe und dem SSV Jahn Regensburg in Magdeburg sind wegweisend für die bayerischen Klubs.

Schwerpunkt Basketball: Marko Pesic zu den Ambitionen des FC Bayern

Weiteres Schwerpunktthema ist der Start in die Basketball-Saison: Nach der Partie des weiterhin stark ambitionierten FC Bayern Basketball gegen ratiopharm Ulm ist Geschäftsführer Marko Pesic zu Gast im Studio und stellt sich den Fragen von Gastgeberin Julia Scharf. Bilder gibt's auch vom ersten Spiel der Bamberger gegen Meister Alba Berlin zu sehen, dem wohl größten Titelrivalen für die Münchner.

