Blickpunkt Sport mit Sophia Flörsch und Christian Winkler

Flörsch war die erste Frau, die bei einem Rennen der deutschen Formel-4-Meisterschaft einen Podestplatz erreichte. In der europäischen Formel-3-Meisterschaft hatte sie im Jahr 2018 einen schweren Unfall. Dabei erlitt sie eine Wirbelsäulenfraktur. Ein Jahr später konnte sie ihr Comeback im Automobilsport geben.

Nach einem Jahr in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft startet sie nun in der European Le Mans Series und bereits zum dritten Mal wird sie am 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilnehmen. Ihr langfristiges Ziel sei es aber, "zurück in den Formelsport zu kommen", der Traum von der Formel 1 bestehe nach wie vor: "Mit 21 Jahren darf und sollte ich dieses Ziel weiterverfolgen." Mehr dazu im Gespräch mit Blickpunkt-Moderatorin Julia Scharf.