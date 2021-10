Blickpunkt Sport mit Ronald Reng, Manuel Baum und Wolfgang Maier

Bundesliga, Champions League, Bundesliga - die "Englische Woche" des FC Bayern ist eins der Themen in "Blickpunkt Sport" am Sonntag. Dazu zeigen wir Fußball aus der 2. Bundesliga und Frauen-Basketball, außerdem analysieren wir den Weltcupauftakt der Alpinen in Sölden.

Zu Gast im Studio sind Ronald Reng und Manuel Baum. Der frühere Fußballtorwart Reng hat sich längst als Buchautor einen Namen gemacht. Sein neuestes Werk heißt "Der große Traum" und stellt drei junge Kicker aus Franken vor, die alle Fußballprofis werden wollen. Auch Manuel Baum, Ex-Trainer des FC Augsburg und als U-20-Coach eine Weile für den DFB-Nachwuchs zuständig, verfolgte einst ebenfalls den Traum von der Profi-Karriere, bis man ihm letztendlich sagte, er sei zu klein.

Zum Saison-Auftakt der alpinen Skirennfahrer in Sölden geht es mit DSV Alpin-Direktor Wolfgang Maier um die Fragen: Wie geht es mit dem Skisport weiter? Kann man den Rennkalender anpassen, um die zahlreichen Reisen evtl. zu minimieren. Und wie attraktiv sind die Wettbewerbe noch? Ein Blick geht auch in die Nachwuchsförderung des DSV.

Ihre Gastgeberin ist Julia Scharf.