Blickpunkt Sport mit Reuter, Frenzel und Leverkusen gegen FCB

Neben Biathlon-Star Denise Herrmann-Wick wird mit Kombinierer Eric Frenzel ein weiterer erfolgreicher DSV-Athlet am Ende des WM-Winters Abschied von der großen Sportbühne nehmen. Der 34-Jährige, der mit 18 Medaillen bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der meist dekorierte männliche Sportler ist, hatte vergangene Woche seine Abschied verkündet.

"Natürlich hätte ich den Spaß noch an meinem Sport, aber ich merke auch, dass jetzt die Zeit gekommen ist", sagte Frenzel. Was er in Zukunft machen will? Am Sonntag spricht er im Blickpunkt Sport mit Esther Sedlaczek über das Karriereende und seine Pläne für die Zukunft.