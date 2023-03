Blickpunkt Sport mit Miriam Neureuther und Katharina Althaus

"Hungern für Gold" heißt die Dokumentation, die seit knapp einer Woche in der ARD Mediathek zu sehen ist. Ex-Biathletin Miriam Neureuther und die frühere Turnerin Kim Bui berichten darin über Geschehnisse, die sie selbst erlebt haben. Um dem andauernden Druck standzuhalten, die Leistungsfähigkeit zu steigern, oder auch einer ästhetischen Norm entsprechen zu müssen, haben sie sich in ihrem Essverhalten beeinflussen lassen. Bei Gastgeberin Julia Scharf sprechen sie am Sonntag im Studio über diese Zeit und die Probleme, die das mit sich gebracht hat und für aktive Sportlerinnen weiter mitbringt.

Skisprung-Weltmeisterin Althaus im Interview

Zugesagt ist auch ein exklusives Interview mit der dreimaligen Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus. Die Oberstdorferin, frisch zur "Sportlerin des Monats" gewählt, ist die erfolgreichste Teilnehmerin der Nordischen Ski-WM in Planica.

Aktueller Wintersport, eine Story über die vom Abstieg aus der DEL bedrohten Augsburger Panther sowie "König Fußball" komplettieren die Sendung. Wir blicken zurück auf das Bundesliga-Wochenende, schauen aber auch nach vorne, denn bereits am Mittwoch empfängt der FC Bayern München im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals die Startruppe von Paris Saint Germain. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Paris loten wir die Chancen fürs Weiterkommen der Bayern gegen Messi, Mbappé, Neymar und Co. aus.