Blickpunkt Sport mit Mergim Berisha und Maria Höfl-Riesch

Mergim Berisha trifft und trifft, zuletzt in drei Spielen hintereinander. Für seinen Sturmkollegen beim FC Augsburg, Ermedin Demirovic, ist Berisha "ganz klar ein Nationalspieler", wie er in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen verriet. Am Sonntag ist er im "Blickpunkt Sport" bei Gastgeber Markus Othmer im Studio.

Bayerisches Duell in der zweiten Liga

Davor gibt's in der "Sportschau" (ab 21.50 Uhr) die ersten Free-TV-Bilder der Bundesliga-Sonntagsspiele und in der 2. Bundesliga treffen der 1.FC Nürnberg und Jahn Regensburg im bayerischen Duell aufeinander. Außerdem sind mit der SpVgg Bayreuth und dem FC Ingolstadt zwei bayerische Teams in der 3. Liga im Einsatz. Und wir schauen auf die Samstagspartien in der Fußball-Bundesliga zurück.

Maria Höfl-Riesch und die Ski-WM

Nach dem Abfahrtsrennen der Frauen am Samstag fahren am Sonntag die Männer bei der WM-Abfahrt in Courchevel. Bei der Biathlon-WM in Oberhof sind sowohl die Männer (12,5 km Verfolgung) als auch die Frauen (10 km Verfolgung) am Start. Im Studio ist im Rahmen der alpinen Ski-WM die Ex-Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch.