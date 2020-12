Blickpunkt Sport mit Manfred Schwabl und Uli Hoeneß

Die Spielvereinigung Unterhaching verkauft ihre Tickets für das Spiel am 11. Dezember gegen Kaiserslautern zu Gunsten der BR-Aktion "Sternstunden". Das heißt: Die Fans können Karten für das Geisterspiel online kaufen, der gesamte Erlös wird dann gespendet. Auch der FC Bayern hat sich dieser Aktion angeschlossen. Ab Montag werden die Tickets für das letzte Heimspiel am 16.12.2020 gegen Wolfsburg verkauft, auch hier geht der gesamte Erlös an die "Sternstunden".

Gast im Studio ist Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching. Er stellt das Projekt vor. Schwabl wird aber zu den aktuellen sportlichen Themen Stellung beziehen. Was sagt er zum Topspiel FC Bayern gegen Leipzig? Wie ist seine Ansicht zum Umgang mit dem DFB und Bundestrainer Joachim Löw?

Am Montag tagt die DFL. Es geht dann auch um die Verteilung der Fernsehgelder. Was ist Schwabls Meinung zu diesem umstrittenen Thema?