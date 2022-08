Blickpunkt Sport mit Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann

Blickpunkt Sport meldet sich auch am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit aktuellen Berichten zu den Highlights des Sportwochenendes zurück. Unter anderem gibt es die ersten Free-TV Bilder des ersten Heimspiels des FC Bayern: Feiert der Rekordmeister auch gegen VfL Wolfsburg wieder ein Torefestival?

Zu Gast: die Beachvolleyballerinnen Walkenhorst und Lippmann

Besonders im Blick haben wir die European Championships. Mit Laura Ludwig bildete sie eines der besten Beachvolleyball-Duos der Welt. Nun ist Kira Walkenhorst zurück auf der internationalen Bühne. Walkenhorst hatte selbst schon nicht mehr daran geglaubt. Damals, als vor dreieinhalb Jahren die Schmerzen einfach zu groß wurden, habe sie "definitiv nicht damit gerechnet" noch einmal bei einer Europameisterschaft zu starten.

Doch nun ist die Olympiasiegerin von 2016 zurück auf der internationalen Beachvolleyball-Bühne. Und das will Walkenhorst an der Seite ihrer Partnerin Louisa Lippmann "einfach genießen". Denn nach ihrer langen Leidenszeit ist die Teilnahme an der EM (15. bis 21. August) im Rahmen der European Championships alles andere als selbstverständlich.

Dabei ist sie Teil eines ungewöhnlichen Duos. Auf der einen Seite Walkenhorst, die so ziemlich alles gewonnen hat, was es in dieser Sportart zu gewinnen gibt. Auf der anderen Seite Lippmann: Bis vor kurzem Top-Spielerin der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft und Beach-Neuling.