Blickpunkt Sport mit Johannes Lochner und Günther Koch

Genau ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-WM ist die fortwährende Kritik an Katar genauso Thema wie die aktuell diskutierte Impfpflicht für Fußballprofis. Auch die Olympischen Winterspiele in Peking, die in elf Wochen beginnen, werfen ihre Schatten voraus.

Studiogast ist Bobpilot Johannes Lochner, der nach dem Weltcup auf der olympischen Bobbahn von Peking die Situation für die Sportlerinnen und Sportler gut einschätzen kann. Sowohl sportlich als auch von den grundsätzlichen Rahmenbedingungen her.

Die Zukunft der Bob- und Rodelbahn am Königssee ist außerdem Thema. Wie und wann wird die Rennstrecke nach der Hochwasserkatastrophe wieder aufgebaut? Und wer bezahlt sie?

Außerdem fasst unser senegalesischer Taxifahrer Cissé das Fußballwochenende auf seine ganz eigene Art zusammen.