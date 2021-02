Blickpunkt Sport mit Jimmy Hartwig

"Euch werd ich's zeigen" hieß die BR-Lebenslinie über sein bewegtes Leben. Jimmy Hartwig hat schon vielfach die schwersten Aufgaben gelöst, die einem das Leben so stellt. Aufgewachsen in armen Verhältnissen als Sohn eines G.I. und einer Offenbacherin, spielte und kämpfte er sich nach ganz oben, bis in die Bundesliga und in die Nationalmannschaft. Mit dem Hamburger SV gewann er dreimal die Deutsche Meisterschaft und 1983 den Europapokal der Landesmeister. Er überlebte zwei Krebserkrankungen.

Seit 2013 unterstützt er den DFB als Botschafter, bis Ende 2019 als Integrationsbotschafter und seitdem als DFB-Botschafter für Fair Play. Mit Blickpunkt-Sport-Moderator Tom Meiler spricht Hartwig darüber, ob der Profi-Fußball seiner Vorbild-Rolle noch gerecht wird.