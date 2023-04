Blickpunkt Sport mit Hermann Hummels und Olaf Thon

Turbulente Zeiten beim Rekordmeister, in denen die Nerven bei den Spielern teilweise blank liegen. Nach dem Aus im DFB-Pokal, der Niederlage in der Champions League und schwankenden Leistungen in der Bundesliga droht eine Saison ohne Titel. Am 28. Spieltag stehen die Münchner gegen die TSG Hoffenheim in der Pflicht. Am kommenden Mittwoch muss das Team von Trainer Thomas Tuchel im entscheidenden Duell gegen Manchester City ein Wunder vollbringen.

Einer, der den FC Bayern zu seiner aktiven Zeit aus nächster Nähe erlebt hat, ist der Ex-Bayern-Profi Olaf Thon, der am Sonntagabend zu Gast in Blickpunkt Sport ist.

Doch die Situation an der Säbener Straße ist nur ein Thema von vielen für den Talk zwischen Moderator Markus Othmer, Olaf Thon und Hermann Hummels. Der ehemalige Fußballspieler und -trainer stand bis 2012 für die Jugend des FC Bayern an der Seitenlinie. Jetzt ist der 63-Jährige unter anderem für seinen Sohn Mats Hummels als Berater tätig.

Auch beim Thema "(Über-)Ehrgeizige Sport-Eltern" kann Hummels von seinen Erfahrungen erzählen und spricht im Rückblick über seine beruflichen Beobachtungen als Jugendtrainer und die Zeit, in der er selbst als Sportvater an der Seitenlinie stand.

Das und noch viel mehr am Sonntag, 9. April, ab 21.45 Uhr in Blickpunkt Sport.

Die Themen der Sendung im Überblick:

Fußball Bundesliga aktuell:

Werder Bremen – SC Freiburg

1. FC Union Berlin – VfL Bochum

VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen

Fußball Bundesliga, 28. Spieltag:

FC Bayern München – TSG Hoffenheim

Studiogäste: Hermann Hummels und Olaf Thon

Story: "Ehrgeizige Sporteltern"

Eishockey: Play-off Finale

Also sprach Cissé …