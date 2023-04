Blickpunkt Sport mit Felix Magath und Horst Heldt

Felix Magath und Horst Heldt haben im Fußball viel erlebt. Sie analysieren die Situation beim FC Bayern München, der eine aufregende Woche hinter sich hat mit dem Viertelfinalrückspiel in der Champions League gegen Manchester City und dem Bundesliga-Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05.

Zuvor zeigen wir in der "Sportschau" die drei Sonntagspartien der Fußball-Bundesliga, im Anschluss auch die Highlights aus der Zweitligabegegnung SSV Jahn Regensburg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Finals im Eishockey und Tennis

In der Deutschen Eishockey Liga könnte an diesem Sonntag schon der neue Meister gekürt werden. Und der kommt in dieser Saison definitiv aus Bayern. Der EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt stehen sich in Spiel vier der Best-of-seven-Serie gegenüber. Außerdem schauen wir zurück aufs Tennis-ATP-Turnier am Aumeister in München, wo am Sonntag das Finale steigt.